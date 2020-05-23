Власти России могут снизить возраст для выхода на пенсию из-за уровня безработицы, которая начала расти из-за эпидемии коронавируса.
Такое мнение высказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
По его мнению, нескольким миллионам россиян разрешат досрочно выйти на пенсию, чтобы освободить места для более молодых сотрудников в условиях кризиса.
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