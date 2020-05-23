Запашный сравнил воспитание детей с дрессировкой животных

В цирковых семьях часто встречаются целые династии, а дети чиновников обычно не продолжают дела своих родителей.

Об этом рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Также он выразил мнение, что процесс воспитания ребенка ничем не отличается от дрессировки животных.