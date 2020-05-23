В цирковых семьях часто встречаются целые династии, а дети чиновников обычно не продолжают дела своих родителей.
Об этом рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
Также он выразил мнение, что процесс воспитания ребенка ничем не отличается от дрессировки животных.
"Животное всегда будет оставаться ребёнком по уровню интеллекта, а иногда и ниже, но при этом с взрослением становится ещё и агрессивным. И взаимодействовать необходимо, когда мы находимся в некоем социуме, нужно обязательно соблюдать правила. И именно это становится абсурдным вопросом для обсуждения, когда люди высчитывают какие-то странные нормативы для человеческого общества", — отметил Запашный.
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