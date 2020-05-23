Сатирик Анатолий Трушкин находится в тяжелом состоянии. Ранее ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция". У писателя повреждено более 80% легких.
Об этом сообщил художник Никас Сафронов. По его словам, Трушкин долго время занимался самолечением перед обращением к медикам.
У жены писателя также обнаружен коронавирус, но её пока не госпитализировали.
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