В России 25 мая в онлайн режиме пройдет всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок — 2020".
Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
"Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" в формате онлайн", — сказано на сайте ведомства.
Трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте".
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