Всероссийский последний звонок пройдет в режиме онлайн 25 мая

В России 25 мая в онлайн режиме пройдет всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок — 2020".

Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

"Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" в формате онлайн", — сказано на сайте ведомства.

Трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте".