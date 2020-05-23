Сотрудник "Вестей в субботу" заразился COVID-19. Программа не выйдет

Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир 23 мая на телеканале "Россия 1" из-за заражения сотрудника передачи коронавирусом нового типа.

Об этом рассказал ведущий программы Сергей Брилёв. По его словам, все сотрудники передачи прошли тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.