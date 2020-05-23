Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир 23 мая на телеканале "Россия 1" из-за заражения сотрудника передачи коронавирусом нового типа.
Об этом рассказал ведущий программы Сергей Брилёв. По его словам, все сотрудники передачи прошли тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.
"Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему — наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка! И, конечно, в фирменное время 20:00 и в эту субботу на канале "Россия" — как всегда "Вести", — сообщил ведущий.
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