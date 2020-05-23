Выпускники выступают за отмену ЕГЭ из-за эпидемии коронавируса

Около 32% учеников выпускных классов считают, что Единый государственный экзамен необходимо перенести на более позднюю дату из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Ещё 24% выпускников выступают за отмену ЕГЭ в текущем году. Примерно такое же количество опрошенных имеют мнение, что экзамены нужно проводить в другом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Однако всего 9% учеников хотят, чтобы ЕГЭ проводился в онлайн формате.