Около 32% учеников выпускных классов считают, что Единый государственный экзамен необходимо перенести на более позднюю дату из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
Ещё 24% выпускников выступают за отмену ЕГЭ в текущем году. Примерно такое же количество опрошенных имеют мнение, что экзамены нужно проводить в другом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Однако всего 9% учеников хотят, чтобы ЕГЭ проводился в онлайн формате.
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