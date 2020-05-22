Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что с 23 мая будут отменены цифровые пропуска.
"Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos. ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — сообщил он.
Но жителей региона по-прежнему призывают носить маски и перчатки. Воробьев отметил, что маску нужно носить обязательно, а перчатки — рекомендуется.
В Подмосковье возобновят работу автоцентры и офисы продаж недвижимости.
Ранее стало известно, что Москва отменяет общий пропускной режим с областью. Сам Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ограничительные меры нужно продлить.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия выйдет из карантина по коронавирусу к 29 июня.
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