С 23 мая в Подмосковье будут отменены цифровые пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что с 23 мая будут отменены цифровые пропуска.

"Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos. ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — сообщил он.

Но жителей региона по-прежнему призывают носить маски и перчатки. Воробьев отметил, что маску нужно носить обязательно, а перчатки — рекомендуется.

В Подмосковье возобновят работу автоцентры и офисы продаж недвижимости.

Ранее стало известно, что Москва отменяет общий пропускной режим с областью. Сам Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ограничительные меры нужно продлить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия выйдет из карантина по коронавирусу к 29 июня.