На следующей неделе в Москву придет настоящая весна

Установившаяся на европейской части России погода является очень холодной и серьезно отклоняется от климатической нормы. Но уже на следующей неделе можно ждать потепления.

Об этом "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас период по-настоящему холодной погоды, я бы даже сказал очень холодной погоды. Температура воздуха за вчерашний день была почти на 8% ниже нормы. Таким образом, погодные характеристики откатились по климатическим рельсам почти на 1,5 месяца. Это связано с тем, что постоянно на европейскую территорию России качается по-настоящему свежий арктический воздух из приполярных районов", — объяснил эксперт.

В ближайшие дни температура по-прежнему будет на 6-7 градусов ниже нормы. Меняться погода начнет в воскресенье, 24 мая, хотя все равно будет еще прохладно.

"По крайней мере уже днем будет температура с двухзначными цифрами — 10-12 градусов. В понедельник температура как-то приблизится к той, которая ассоциируется с майской погодой. Максимальные значения будут около 15-17 градусов. Во вторник температура тоже около 17-18 градусов. Только в четверг температура уже будет +20 и более", — рассказал Роман Вильфанд.

Метеоролог уверен, лето в этом году будет теплым. Жителей европейской части России ждет как очень жаркая погода, так и прохладные дождливые периоды.