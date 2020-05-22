Родители смогут узнать о летнем отдыхе детей на горячей линии

Родители детей смогут узнать о том, как будет организован летний отдых школьников. Сделать это можно на горячей линии.

Ее запустило Министерство просвещения.

"Ресурсный центр обеспечивает взаимодействие уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации с организаторами детского отдыха, педагогическими вузами, родителями", — сообщает пресс-служба министерства.

С вопросами необходимо обращаться по номеру 8-800-444-35-38. Также можно направить свой вопрос на электронную почту leto2020@turcentrrf.ru.

Специалисты, работающие на горячей линии, расскажут, как будет организован летний детский отдых в 2020 году в каждом регионе, как будет организована перевозка детей, как оформить путевку во всероссийские детские центры и многое другое.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало не начинать летнюю оздоровительную кампанию для детей раньше 1 июля. В этом году детей планируют принять 33,3 тысячи организаций, что значительно меньше, чем планировалось. Отдохнуть в них смогут семь миллионов детей.