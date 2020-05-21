Россиян, которые лишились работы из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, трудоустроят. Им могут предложить общественные работы или дать работу на стройке.
Как реализовать такой механизм, "Правда.Ру" спросила у проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.
"Во-первых, в нашей практике ни разу не было успеха абсолютного, когда только за счет общественных работ удавалось добиваться решения проблем занятости. Общественные работы — это временная занятость, направленная на то, что каким-то образом людей, оказавшихся без рабочих мест, занять, но при этом мы понимаем, что общественные работы имеют очень серьезные ограничения, связанные с их направленностью. В основном общественные работы связаны с уборкой улиц, выполнения каких-то задач в целях муниципалитетов. Эта практика всегда применялась, в том числе и без кризиса, потому что в действующем законодательстве четко прописан такой механизм", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что без ответов пока остается очень много вопросов. Это и то, как будет обеспечена безопасность людей во время таких общественных работ, и что делать матерям-одиночкам, которым не с кем оставить детей в то время, как детские сады не работают. Нет и понимания, как такой подход поможет в восстановлении экономики.
"Безусловно, как временная мера это вполне допустимо. Объять всех нуждающихся в рабочих местах общественными работами не представляется возможным. И более того, надо иметь в виду, что, например, классический механизм, который применялся в условиях массовой безработицы, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, сегодня не применим. Потому что там общественные работы, например, касались строительства дорог. Но чтобы строить дороги, нужно специальные знания. И в этом случае нужно было профессионально переобучать людей и направлять на эти виды деятельности, которые финансируются государством", — заключил Сафонов.
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