Эксперт: повышение возрастного ценза при продаже алкоголя это правильно

России нужен закон о повышении возраста, с которого можно приобрести алкоголь. Это в том числе поможет увеличить продолжительность жизни.

Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев. Он прокомментировал вероятность увеличения возраста для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года.

"Согласно всем международным исследованиям, действительно, в плане как раз снижения потребления алкоголя эффективными оказываются прежде всего меры, ограничивающие доступность алкоголя всеми возможными путями: во времени, пространстве, экономические, ограничения по возрасту тоже. Эту меру, безусловно, приветствовать можно и нужно. Как и все такие запреты, например, запрет на продажу алкоголя после 23 часов. Запреты у нас нормально работают", - заявил эксперт.

Он также отметил, что при реализации закона будут противостояния. Во-первых, он не выгоден производителям алкоголя, ритейлу. Во-вторых, придется строго контролировать исполнение закона на местах.

Также Коротаев подчеркнул, что с 2006 года в России значительно снизилась алкогольная смертность. И здесь есть еще достаточно большой ресурс, который в конечном итоге приведет к увеличению продолжительности жизни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Совет Федерации предлагает увеличить возрастной ценз для продажи алкоголя. Однако остальные ведомства, за исключением Министерства здравоохранения, выступили против данной инициативы.