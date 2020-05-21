Эксперты всерьез обеспокоены судьбой российских автошкол, которые могут не выдержать натиска коронавирусного кризиса. Так, о возможном закрытии большинства этих компаний в стране заявил глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Сальников, пишет телеканал "360".
"Под угрозой закрытия около 90% автошкол в регионах. Приток обучающихся прекратился, а вместе с ними прекратилось и финансирование. Скудные резервы исчерпаны. Остались обязанности выплачивать зарплаты и арендную плату", — сказал он.
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