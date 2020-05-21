Российские автошколы могут не выдержать кризис

Эксперты всерьез обеспокоены судьбой российских автошкол, которые могут не выдержать натиска коронавирусного кризиса. Так, о возможном закрытии большинства этих компаний в стране заявил глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Сальников, пишет телеканал "360".