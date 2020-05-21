Мессенджер WhatsApp порадует пользователей новой удобной опцией. В его бета-версии для устройств на операционной системе iOS стало доступно быстрое добавление собеседника в список контактов благодаря QR-коду. Об этом пишет "РИА Новости".
Так, пользователям WhatsApp придет личный код с зашифрованным номером телефона. Полученную от другого человека комбинацию необходимо будет просканировать камерой, после чего мессенджер добавит собеседника в контакты.
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