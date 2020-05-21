Сведения о россиянах соберут в едином регистре. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума.
Согласно документу, в регистре будет указана вся информация о гражданах страны. Это такие персональные данные, как фамилия, имя, отчество, семейное положение, пол, гражданство, дата рождения, дата смерти, образование, постановка на учет в службу занятости, информация из фондов обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, номера и серии документов, подтверждающих эту информацию. Всего более 30 видов сведений.
Регистр предназначен для более удобного межведомственного взаимодействия. Информацию из него смогут брать сотрудники МФЦ, нотариусы, государственные и муниципальные органы власти. Функции защиты данных переданы Федеральной налоговой службе.
Корректировать данные смогут сами россияне, обратившись в соответствующий орган. Их перечень определит президент. Регистр станет хорошим инструментом, а с 2023 года его использование будет обязательным.
Стоит отметить, что в него не должны попасть данные о доходах, налоговых поступлениях и имуществе россиян. В этом заверили в ФНС.
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