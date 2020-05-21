Военный призыв выпускников школ в этом году отложили. Ребята смогут спокойно поступить в высшие учебные заведения. Об этом сегодня на совещании, посвященном образованию, заявил Владимир Путин.
"Мы уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", — сообщил президент.
Также в этом году вузы выделят дополнительные бесплатные места для абитуриентов.
"Нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", — подчеркнул глава государства.
Президент также озвучил дату проведения ЕГЭ. Экзамены ждут выпускников одиннадцатых классов 29 июня.
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