Военный призыв для выпускников школ отменили в 2020 году

Военный призыв выпускников школ в этом году отложили. Ребята смогут спокойно поступить в высшие учебные заведения. Об этом сегодня на совещании, посвященном образованию, заявил Владимир Путин.

"Мы уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", — сообщил президент.

Также в этом году вузы выделят дополнительные бесплатные места для абитуриентов.

"Нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", — подчеркнул глава государства.

Президент также озвучил дату проведения ЕГЭ. Экзамены ждут выпускников одиннадцатых классов 29 июня.