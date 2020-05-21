Дмитрий Медведев недоволен режимом самоизоляции

На онлайн-конференции Startup Village Дмитрия Медведева попросили высказаться по поводу ограничений, связанных с коронавирусом.

"Изоляция — плохо, причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно. Тезис номер два — государственные служащие не изолируются, иначе кто будет управлять", — сказал он.

Также Медведев посчитал большим минусом отсутствие нормального общения со своими друзьями и коллегами.