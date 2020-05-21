На онлайн-конференции Startup Village Дмитрия Медведева попросили высказаться по поводу ограничений, связанных с коронавирусом.
"Изоляция — плохо, причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно. Тезис номер два — государственные служащие не изолируются, иначе кто будет управлять", — сказал он.
Также Медведев посчитал большим минусом отсутствие нормального общения со своими друзьями и коллегами.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.