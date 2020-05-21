Путин призвал четко продумать детский отдых летом

Отладить до мелочей процесс организации детского летнего отдыха поручил президент России. Владимир Путин объяснил, почему в этом году это особенно важно.

По словам главы государства, многие родители выйдут на работу и не смогут уделить детям должного внимания.

"Тема эта крайне важная для миллионов российских семей. Почему особенно сегодня это так важно? Потому что предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми. Поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей", — подчеркнул президент.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало начинать летнюю оздоровительную не раньше июля. При этом дату открытия загородных и городских лагерей назначают главы регионов. Им рекомендовано ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Организованный отдых ждет семь миллионов детей. На это у регионов есть около 40 миллиардов рублей.