Для поступления в "культурные" вузы России абитуриентам предстоит сдать очный экзамен. Речь идет о творческом вступительном испытании.
К таким вузам относятся те, что закреплены за Министерством культуры России.
"Однако уже сейчас ВГИК, ГИТИС и Театральный институт им. Б. Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате, а также прорабатывается возможность проведения очных творческих испытаний с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", — сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Сроки сдачи творческих вступительных экзаменов пока не названы.
А вот тем, кто планирует поступать в высшее учебное заведение после учебы в музыкальных и хореографических училищах, примут без экзаменов. Потребуется только подать заявление и представить диплом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России отменили ЕГЭ. Экзамен не нужно сдавать тем школьникам, кто не планирует поступать в вуз. А вот тем, кто такие планы имеет, должны выбрать предметы, которые потребуются для зачисления на выбранную специальность.
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