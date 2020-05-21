Где на Руси поесть дешево: Сколько стоит "меню простое, но питательное"

Группа экономистов — энтузиастов провела исследование, целью которого было выяснить:

как прокормиться в период самоизоляции и возникших на его фоне финансовых проблем так, чтобы не "угробить здоровье" и "не вылететь в трубу".

Ход эксперимента

На заре карантина эксперты из Нижнего Новгорода сравнили цены на продукты в супермаркетах 5 федеральных сетей; рассчитали индексы цен на различные товары; 13 апреля промониторили цены в 9 регионах; 12 мая — в 42 городах — от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Суточный рацион, бравшийся за основу

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.

завтрак обед ужин овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. салат из свежих овощей, борщ с курицей, свиная котлета с картофельным пюре, хлеб, чай. "оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай

"Чтобы все это приготовить, нужен 31 продукт, который есть почти в любом магазине", — отмечают разработчики меню.

Что получилось в итоге

Дешевле всех "карантинная еда" обходится жителям Омска — 252 рубля в день на человека.

Дороже всех платить приходится иркутянам — 352 рубля.