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Источник Правда.Ру

Где на Руси поесть дешево: Сколько стоит "меню простое, но питательное"

Общество

Группа экономистов — энтузиастов провела исследование, целью которого было выяснить:

  • как прокормиться в период самоизоляции и возникших на его фоне финансовых проблем так, чтобы не "угробить здоровье" и "не вылететь в трубу".

Ход эксперимента

  1. На заре карантина эксперты из Нижнего Новгорода сравнили цены на продукты в супермаркетах 5 федеральных сетей;
  2. рассчитали индексы цен на различные товары;
  3. 13 апреля промониторили цены в 9 регионах;
  4. 12 мая — в 42 городах — от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Суточный рацион, бравшийся за основу

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.

завтрак

обед

ужин
  • овсянка на молоке с фруктами,
  • бутерброд с маслом и сыром,
  • кофе с молоком,
  • пол-апельсина.
  • салат из свежих овощей,
  • борщ с курицей,
  • свиная котлета с картофельным пюре,
  • хлеб, чай.
  • "оливье",
  • макароны с поджаркой из курицы,
  • хлеб,
  • чай

"Чтобы все это приготовить, нужен 31 продукт, который есть почти в любом магазине", — отмечают разработчики меню.

Что получилось в итоге

  • Дешевле всех "карантинная еда" обходится жителям Омска — 252 рубля в день на человека.
  • Дороже всех платить приходится иркутянам — 352 рубля.

"В целом можно говорить, что рассчитанный нами суточный рацион

  1. дешевле в центральной и южной части страны;
  2. дороже — на севере и в Сибири:
  • в Краснодаре он обходится в 263,8 рубля,
  • в Томске — 311,
  • в Мурманске — 321", - говорят исследователи.

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Темы питание карантин продукты стоимость еды
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