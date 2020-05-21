Группа экономистов — энтузиастов провела исследование, целью которого было выяснить:
Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.
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завтрак
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обед
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ужин
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"Чтобы все это приготовить, нужен 31 продукт, который есть почти в любом магазине", — отмечают разработчики меню.
"В целом можно говорить, что рассчитанный нами суточный рацион
- дешевле в центральной и южной части страны;
- дороже — на севере и в Сибири:
- в Краснодаре он обходится в 263,8 рубля,
- в Томске — 311,
- в Мурманске — 321", - говорят исследователи.
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