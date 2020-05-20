О свадьбе осужденной за присоединение к террористам Варвары Карауловой сообщил ее супруг на своей страничке в Facebook. Известно, что из-за режима самоизоляции свадьба будет отмечаться в узком кругу.
"Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался", — написал он.
Супруг Карауловой являлся ее адвокатом, который защищал ее после попытки примкнуть к запрещенной в России террористической организации.
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