Студентка МГУ, осужденная за терроризм, выходит замуж

О свадьбе осужденной за присоединение к террористам Варвары Карауловой сообщил ее супруг на своей страничке в Facebook. Известно, что из-за режима самоизоляции свадьба будет отмечаться в узком кругу.

"Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался", — написал он.

Супруг Карауловой являлся ее адвокатом, который защищал ее после попытки примкнуть к запрещенной в России террористической организации.