В Россию прилетел вывозной рейс из Мальты

Российское посольство на Мальте сообщило о прибытии вывозного рейса в Россию с 32 жителями страны.

"Двадцатого мая 2020 года состоялся вывозной авиарейс по маршруту Мальта — Ларнака — Москва. На родину вернулись 32 российских гражданина из более чем десяти регионов РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.

Известно, что Россия запретила авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и вывозные рейсы.