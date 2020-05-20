Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Россию прилетел вывозной рейс из Мальты

Общество

Российское посольство на Мальте сообщило о прибытии вывозного рейса в Россию с 32 жителями страны.

"Двадцатого мая 2020 года состоялся вывозной авиарейс по маршруту Мальта — Ларнака — Москва. На родину вернулись 32 российских гражданина из более чем десяти регионов РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.

Известно, что Россия запретила авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и вывозные рейсы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

россия мальта самолет посольство вывозной рейс
Последние материалы
В Россию прилетел вывозной рейс из Мальты
Электронная демократия против "цифрового концлагеря"
Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Экспедиция из США отправится на "Титаник" за древним телеграфом
Собаку украинца продадут за долги
У жителей Марий Эл изъяли наркотики в ассортименте
Госдеп США: Ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн
Свердловский губернатор может лишить лицензии сеть "Красное & Белое"
В Клину возобновлено строительство школы
Популярное
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о случившемся с ним "адовом беспределе"
Усам Оздемиров Электронная демократия против "цифрового концлагеря" Усам Оздемиров Любовь Степушова Не пора ли распускать ЕАЭС? Любовь Степушова Игорь Буккер Как можно услышать жестикуляцию Игорь Буккер
Комментарии
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
На Кубани злоумышленники вырубили леса на 40 млн рублей
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Порошенко распрощался с мечтой вернуться на Банковую
Эпидемиолог: в борьбе с COVID-19 дезинфекция не нужна
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
Заграница не поможет: почему российский газ оказался не нужен
Заграница не поможет: почему российский газ оказался не нужен
Путин: В том, что медики не получили допвыплаты, виновато правительство
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Не пора ли распускать ЕАЭС?
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
Физкультура как средство улучшения мозговой активности
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ