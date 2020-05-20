Российское посольство на Мальте сообщило о прибытии вывозного рейса в Россию с 32 жителями страны.
"Двадцатого мая 2020 года состоялся вывозной авиарейс по маршруту Мальта — Ларнака — Москва. На родину вернулись 32 российских гражданина из более чем десяти регионов РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
Известно, что Россия запретила авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и вывозные рейсы.
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