Эксперты рассказали, когда в России исчезнут кнопочные телефоны

Незаметно, но верно смартфоны вошли в жизнь россиян. Еще вчера, казалось, "умные" телефоны были в новинку, а сегодня они есть уже даже у учеников начальной школы. Хотя, стоит признать, что старые, кнопочные телефоны, хоть и потеряли свою актуальность, совсем не исчезли.
Но российские специалисты в области сетевых технологий прогнозируют, что кнопочным телефонам осталось совсем недолго. Так, по мнению экспертов, окончательно они канут в лету к 2022 году.
Одна из крупнейших российских сетей по продаже электронной техники, указывают специалисты, объявила, что в текущем году в стране было продано на 3 % меньше кнопочных телефонов, чем годом ранее.
При этом, что любопытно, специалисты утверждают, будто через несколько лет на каждого жителя России будет приходиться в среднем по шесть подключенных к сети Интернет устройств и гаджетов. А активно пользоваться сетью Интернет, уверены эксперты, будут порядка 69 % россиян.
"Правда.Ру" писала о том, что отечественные специалисты выяснили, жители каких регионов России будут вынуждены потратить на новогодний праздничный стол больше других. Так, оказалось, что для уроженцев Чукотки гуляния на Новый год — дело накладное. А вот жители Омска и Новосибирска, например, потратят на новогодний праздничный стол в разы меньше по сравнению с большинством своих соотечественников.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.