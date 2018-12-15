Эксперты рассказали, когда в России исчезнут кнопочные телефоны

Незаметно, но верно смартфоны вошли в жизнь россиян. Еще вчера, казалось, "умные" телефоны были в новинку, а сегодня они есть уже даже у учеников начальной школы. Хотя, стоит признать, что старые, кнопочные телефоны, хоть и потеряли свою актуальность, совсем не исчезли.

Но российские специалисты в области сетевых технологий прогнозируют, что кнопочным телефонам осталось совсем недолго. Так, по мнению экспертов, окончательно они канут в лету к 2022 году.

Одна из крупнейших российских сетей по продаже электронной техники, указывают специалисты, объявила, что в текущем году в стране было продано на 3 % меньше кнопочных телефонов, чем годом ранее.

При этом, что любопытно, специалисты утверждают, будто через несколько лет на каждого жителя России будет приходиться в среднем по шесть подключенных к сети Интернет устройств и гаджетов. А активно пользоваться сетью Интернет, уверены эксперты, будут порядка 69 % россиян.

"Правда.Ру" писала о том, что отечественные специалисты выяснили, жители каких регионов России будут вынуждены потратить на новогодний праздничный стол больше других. Так, оказалось, что для уроженцев Чукотки гуляния на Новый год — дело накладное. А вот жители Омска и Новосибирска, например, потратят на новогодний праздничный стол в разы меньше по сравнению с большинством своих соотечественников.

Фото: Pravda. Ru

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