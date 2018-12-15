Названы российские регионы с самым дорогим новогодним столом

Социологи провели исследование и выяснили, сколько в среднем потратят на новогодний стол жители того или иного региона Российской Федерации.
Так, выяснилось, что дороже всего праздничный стол в Новый год обойдется жителям Якутии. За базовый набор "новогодних" продуктов они отдадут порядка 447 рублей на человека. А вот уроженцам Оренбурга, например, праздничный стол обойдется ровно в два раза меньше — в 221 рубль на человека.
Также, отметили специалисты, "хорошие" цены, например, в Омске, Ставрополе, Новосибирске и Липецке. А вот в канун Нового года "кусаться" цены на продукты будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Магадане и Вологде.
Социологи рассказали о том, что именно они понимают под "базовым" набором новогодних продуктов. Так, речь в их исследовании идет о домашних салатах "Оливье" и "Сельдь под шубой", нескольких бокалах шампанского, одном бутерброде с красной икрой, бутерброде с семгой, трех мандаринах, яблоке, а также сырных и колбасных нарезках.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты перечислили российские регионы с самыми большими и самыми низкими зарплатами. Так, оказалось, лучше всего оплачивается труд жителей Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа. А вот жители Пскова и Кабардино-Балкарии в среднем получают в разы меньше.
Фото: flickr. com
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