Кадры выступления депутата "Единой России" Надежды Максимовой стали примечательны не благодаря политической инициативе спикера: на заднем фоне её коллеге Олегу Быкову засунули палец в ухо. Это совершил сосед Быкова по заседанию, оставшийся за кадром.
На видео, пока Максимова вещает о критериях оценки налоговых расходов, которые, по её мнению, необходимо обсудить со Счётной палатой, палец неизвестного прицельно попадает в ухо Быкова, слишком поздно заметившего опасность. На кадры обратил внимание пользователь русскоязычного сегмента Twitter с ником Cococo_channel. Отмечается, что момент происшествия депутаты обсуждали изменения в Бюджетном кодексе РФ.
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