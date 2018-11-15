На заседании Госдумы депутату ткнули пальцем в ухо

Кадры выступления депутата "Единой России" Надежды Максимовой стали примечательны не благодаря политической инициативе спикера: на заднем фоне её коллеге Олегу Быкову засунули палец в ухо. Это совершил сосед Быкова по заседанию, оставшийся за кадром.



В Госдуме депутат решил подурачиться и засунул другому палец в ухо

На видео, пока Максимова вещает о критериях оценки налоговых расходов, которые, по её мнению, необходимо обсудить со Счётной палатой, палец неизвестного прицельно попадает в ухо Быкова, слишком поздно заметившего опасность. На кадры обратил внимание пользователь русскоязычного сегмента Twitter с ником Cococo_channel. Отмечается, что момент происшествия депутаты обсуждали изменения в Бюджетном кодексе РФ.