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Роскачество проверило сосиски российских производителей

Общество

Роскачеством проверены составы образцов молочных сосисок 40 российских производителей. Ведомство сообщило, что в большинстве из них содержится мясо, что соответствует стандартам качества, сообщает pora.ru. Многие россияне, однако, шутят, говоря, что эти продукты состоят из сои, бумаги, кошек и собак.

Роскачество проверило сосиски российских производителей. 394978.jpeg

Молочные сосиски проверили по 70-ти показателям, в том числе выявляя наличие сои, крахмала, антибиотиков и прочих ненужных компонентов. Антибиотики обнаружили в четырех образцах, крахмал — в семи, а сою — в двух.

Специалистами Роскачества также установлено, что производство некоторых сортов осуществляется по техническим условиям (ТУ). Изготовленные по собственной рецептуре сосиски показали преобладание в них мяса птицы. Это позволяет производителям снижать цены на свою продукцию.

Фото: inmoment. ru

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Темы цена мясо сосиски качество продукты Роскачество продукты питания российские производители
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