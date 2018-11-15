Роскачество проверило сосиски российских производителей

Роскачеством проверены составы образцов молочных сосисок 40 российских производителей. Ведомство сообщило, что в большинстве из них содержится мясо, что соответствует стандартам качества, сообщает pora.ru. Многие россияне, однако, шутят, говоря, что эти продукты состоят из сои, бумаги, кошек и собак.
Молочные сосиски проверили по 70-ти показателям, в том числе выявляя наличие сои, крахмала, антибиотиков и прочих ненужных компонентов. Антибиотики обнаружили в четырех образцах, крахмал — в семи, а сою — в двух.
Специалистами Роскачества также установлено, что производство некоторых сортов осуществляется по техническим условиям (ТУ). Изготовленные по собственной рецептуре сосиски показали преобладание в них мяса птицы. Это позволяет производителям снижать цены на свою продукцию.
Фото: inmoment. ru
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