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Силовики: "Анонимный телеграмер? Пройдите на бутылку!"

Общество

Как сообщили авторы инсайдерского новостного телеграм-канале "СМИ_ли", в отношении администраторов ряда телеграм-каналов якобы ведутся "установочные мероприятия" для приглашения на беседу-опрос в ЦПЭ МВД.

Силовики: "Анонимный телеграмер? Пройдите на бутылку!". 390791.jpeg

Авторы сообщают, что офицеры полицейского центра по борьбе с экстремизмом якобы планируют "всего лишь" провести беседы про соблюдение в телеграм-каналах законодательства РФ.

Также, удивившись, что этим занимается не ФСБ, эксперты назвали темы "бесед" — это "отсутствие действий, имеющих составы преступлений по статьям 148 УК РФ и 282 УК РФ". Напомним, что данные статьи уже считаются "культовыми" в Рунете по ним судят и сажают пользователей за "экстремизм" и "оскорбление чувств верующих" — суды в различных случаях назначают от условного наказания до 2-7 лет лишения свободы.

Добавим, что администраторы канала СМИ_ли не сообщили, занимаются ли такими приглашениями региональные Центры МВД или федеральный ЦПЭ. При этом источники Safetymoscow в руководстве МВД не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

На появление таких новостей среагировали владельцы и руководители популярного телеграм-канала "Как-то вот так" — которых ранее вызывали в управление ФСБ. Ранее администраторы канала писали, что один их них "давеча был вызван в местное управление ФСБ на "разъясняющую беседу" по поводу пары наших прошлогодних постов, второму пока "просто позвонили" оттуда же".

"Один из наших авторов, сходивший на разговор к оперуполномоченному ФСБ, сказал следующее: "Какой конкретно пост их разозлил, непонятно. Спрашивали про наши посты про митинги Навального в этом году",- цитируют СМИ ответ администратора о ситуации с вызовом в ФСБ.

Теперь же администраторы телеграм-канала отмечают, что их редакция "стала началом тренда на приглашение к silovikam в конце июля". При этом они уверены "личности всех авторов Telegram-каналов, "кто нужен" ФСБ/МВД, уже установлены, причём установлены давно".

"Очевидно, подобная активность связана также и с началом пропихивания пенсионной реформы — а вместе с тем и скорым началом протестов, в призыве к которым всех так и подозревают",- предполагают они.

"ЦПЭ как раз очень логичны в этой ситуации. "Ковровыми бомбардировками" любят заниматься именно они. Точнее говоря, это стандартный "милицейский подход", который там стандартно же практикуется: опросить всех соседей, составить список всех "потенциально странных" на подотчетной территории. Включая мальчика с малиновым ирокезом из углового подъезда дома номер пять. Хотя чего тот мальчик сделает, кроме распития пива на детской площадке?",- иронизируют авторы канала "Всевидящее око".

Добавим, что анонимные телеграм-каналы уже оказывались в прицеле пристального внимания властей, в том числе ЦБ и Кремля. Так собеседник Znak. com, близкий к администрации президента, заявил — "в настоящее время все крупные анонимные каналы в Telegram деанонимизированы, все сетки известны". В подтверждении своих слов источник в Кремле показал журналисту "список каналов и имен тех, кого в АП считают их авторами". Отмечается, что среди анонимных автором Телеграм-каналов есть "журналисты, политтехнологи, а также множество выходцев из прокремлевских движений".

"Действительно, есть такая "табличка" — в которой собраны имена-фамилии администраторов крупнейших и влиятельных телеграм-каналов. Ее сделали в Кремле, когда каналы слишком "расшалились" и начали заниматься вбросами, влияющими на экономическую безопасность государства — например, "валить" крупные банки",- заявил Safetymoscow политтехнолог, пожелавший остаться неизвестным. "Она сделана на случай, если будут переступлены "красные линии" — когда вместо свой интеллектуальной игры в инсайды и компромат в "песочнице" Телеграм-каналы начинают всерьез угрожать национальной безопасности".

Он также привел два "кейса" — первый из них случился, когда в телеграм-каналах появились откровенно выдуманные вбросы в отношении крупнейшей нефтяной корпорации. После этого телеграм-каналы силовиков опубликовали переписку с администраторами анонмных политических каналов, которые за малую копейку были готовы размещать абсолютно фантастические "вбросы" про вышеупомянутую компанию. Второй "кейс" случился недавно — в его ходе были деанонимизированы телеграм-каналы mos_news и "Кремлевский мамковед", отличившиеся умышленно жесткой риторикой в адрес федеральных и московских властей.

Также анонимные Telegram-каналы уже привлекли внимание Центробанка — в частности, "Ведомости" опубликовали комментарий замначальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артема Сычева — он пояснил, что "финансовый регулятор уже зафиксировал около десятки информационных атак на банки через Telegram-каналы" и добавил — авторов ищут.

Коме того, публикации в телеграм уже стали причиной для открытия уголовного дела и ареста "телеграмера". Так ранее суд Владивостока вначале отправил в СИЗО, а после продлил арест Дмитрия Третьякова. Его задержали за репост в открытую Telegram-группу поста скандально известного беглого и пьющего журналиста Аркадия Бабченко — он в своем канале написал, как "правильно" проводить акции Навального (кратко — превратить их в Майдан). Теперь Третьякова обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

"В обозримом будущем "несколько заигравшихся администраторов анонимных телеграм-каналов перестанут быть анонимными и свободными",- еще весной-2018 писали популярные телеграм-каналы.

Впрочем, еще раньше агрегатор телеграма "Караульный" сообщил, что "в отношении как минимум двух администраторов анонимных политических телеграм-каналов ведутся оперативно-розыскные мероприятия". Его администраторы пояснили, что "будут возбуждены два дела по 282 УК РФ и одно по ч. 3 ст. 212 УК РФ, возможны обыски и задержания". "Это не последний случай",- предупредили они.

При этом редакция Telegram-канала "Караульный" заявила, что деанонимизация не страшна, если ты готов ответить за написанное, в том числе перед следователями или судом.

"Не все ли равно, кто ведет условную "Методичку" или "Караульного", "Незыгаря", "Медиатехнолога", "Мышь в овощном" или "338", если вы пришли к ним за контентом и его подачей. Чем фамилия, должность или фотография администратора канала изменит это отношение — если оно сложилось? Разве что деанонимизация опасна тогда, когда авторы боятся или не могут "ответить за слова", опубликованные в канале",- уверены авторы канала "Караульный".

"Пересказ мема, в скором времени может быть приравнен к репосту. Вы понимаете, что это ровно тоже, что посадка на бутылку за политические анекдоты при Союзе? Офигеть!",- констатируют авторы телеграм-канала "Медиатехнолог".

Они иронизируют, как это может выглядеть. "Шел медведь по лесу видит машина горит, сел в нее и (Статья 110 УК РФ — доведение до самоубийства). Лупа получил за Пупу, а Пупа получила (статью 159 за мошенничество в особо крупном размере). Летят немец, англичанин и русский в самолете, а русский им говорит (Статья 282 УК РФ — разжигание межнациональной розни)".

Надеемся, что до этого не дойдет.

Источник: Safetymoscow.ru

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