Российские власти перестанут выдворять приезжих?

Переселенцам, нарушившим миграционные законы, теперь на надо будет уезжать из РФ. Они могут переоформить документы на территории страны, однако придется заплатить штраф. Такую идею президентского Совета по правам человека поддержало МВД.

Инициативная группа предложила и другие изменения. Так, министерство согласилось, что необходимо пересмотреть правило "90 на 180", ограничивающее непрерывное пребывание иностранных граждан. Однако сделают это только в отношении участников госпрограммы по переселению и членов их семей.

Стоит отметить, что ранее обсуждали возможность всем людям, что находятся на территории РФ и не имеют гражданства, выдать временное удостоверение. В настоящий момент ведомство отметило, что такой документ смогут получить лишь те, чья личность будет достоверно установлена. Этот документ даст возможность устроиться на работу, избежать ответственности за нарушение правил пребывания в РФ и иных миграционных законов.

В то же время МВД отказалось отменить институт временного проживания для соотечественников-переселенцев, т. к. он помогает проверить людей с помощью ФСБ и Минздрава. Кроме того, в МВД отметили, что намерены сделать удаленные от центра регионы более привлекательными для переселения. Предлагается увеличить подъемные, а работодателям оказать поддержку. Однако это будет действовать только в том случае, если соотечественники, ранее проживавшие за рубежом, и их близкие отправляются на Дальний Восток.

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