Власти хотят успокоить бунтующий народ пенсионными льготами

Несмотря на повышение пенсионного возраста, льготы могут сохраниться в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55 и 60 лет соответственно). Об этом РБК поведали два собеседника, близкие к правительству.

По их информации, эта мера будет предложена в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое намечено на осень.

При этом сохранение льгот в нынешних пенсионных возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования, поскольку оно идет из бюджетов регионов, а те должны сохраниться на нынешнем уровне.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации одобрила сразу несколько заявок на проведение референдума о повышении пенсионного возраста.

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