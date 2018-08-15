СМИ: Крым окончательно остался без Visa и MasterCard

В Крыму перестали обслуживать карты Visa и MasterCard. История началась давно, но до последнего времени ими занимался Генбанк, входящий в группу банка "Россия". Однако с 14 августа и он отказался от обслуживания таких карт.

По информации Reuters, решение стало следствием введенных в 2014 году санкций в отношении российских банков. По крайней мере, такое объяснение дали в Генбанке, не уточнив, правда, почему обслуживание было прекращено только сейчас. На данный момент Генбанк полностью перешел на карты "Мир".

Что касается последних, на их работу не раз жаловались держатели. Среди основных претензий — отсутствие возможности расплачиваться картой в магазинах (не во всех ее принимают), оплачивать услуги через интернет, делать онлайн-переводы без комиссии и использовать карту за границей.

Напомним, что международные платежные системы объявили о сворачивании деятельности в Крыму в декабре 2014 года. Причина тому — американские санкции. Власти США запретили своим компаниям обслуживать находящиеся в Крыму организации.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в тот момент на смену MasterCard и Visa в Крым пришла международная китайская платежная система UnionPay.

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