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Источник Правда.Ру

Правительство смилостивилось над безработными "недопенсионерами"

Общество

Увеличить пособие по безработицы для тех, кто перед пенсией лишился места труда. Такова идея российского правительства, отметил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.


К чему может привести новая пенсионная реформа

Он пояснил, что уже сейчас, если человек из-за реорганизации или закрытия предприятия остался без работы, а ему осталось до пенсии два года или меньше, то он имеет права досрочной получать пенсионные выплаты.

Кроме того, Силуанов рассказал, что для таких граждан в будущем откроют спецпрограммы, где будут давать новую профессию, востребованную в современном обществе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство внесло проект закона о пенсионной реформе на рассмотрение в Государственную Думу, она рассмотрит его уже 17 июля. Предполагается, что мужчины смогут рассчитывать на поддержку государства с 65, а женщины — с 63 лет. 

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Темы пенсионная реформа помощь безработным росскийске общество
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