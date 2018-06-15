"Умный" велосипед позволяет совместить ЗОЖ и комфорт

Погода благоприятствует заняться модным нынче спортом — велосипедной ездой, тем более что, катаясь на велосипеде, можно совместить два в одном: и сделать что-то хорошее для своего здоровья, и добраться на работу без пробок и волнения.

Производители этого транспортного средства уже устали конкурировать друг с другом, стараясь сделать свое устройство передвижения наиболее удобным и стильным. Не отстают и специалисты по высоким технологиям, предлагая свои новинки для того, чтобы предоставить велосипедистам максимальный спектр развлечений и технических помощников во время пути.

Так, Ford разработал "умную" куртку, снабженную навигатором, который, вибрируя, указывает велосипедисту, в каком направлении ему нужно ехать, а также — интерфейсом, позволяющим разговаривать по телефону и принимать сообщения. При этом в рукава куртки встроены поворотники, включающиеся, когда велосипедист намерен совершить поворот.

Однако компания не была первой, придумавшей такую "умную" одежду. Как рассказывала ранее "Правда.Ру", подобную куртку для велосипедистов представляли еще два года назад корпорация Google совместно с Levi's. "Умное" одеяние позволяло управлять смартфоном, не прикасаясь к нему, слушать музыку, а также пользоваться помощью виртуального ассистента Google Now, достаточно просто прикоснуться к ткани.

Но не обязательно работать в серьезной корпорации, чтобы приложить свои силы к благородному делу усовершенствования велосипеда и гаджетов для него. Например, ижевский одиннадцатиклассник, ученик Удмуртской государственной национальной гимназии им. Герда изобрел светодиодный рюкзак-накидку, позволяющий подавать сигналы поворота другим участникам движения. Удачный пример потенциального импортозамещения, если его разработка будет пущена в производство, заморские "умные" куртки нам уже не понадобятся.

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