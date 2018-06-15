Любовь с первого взгляда закончилась арестом. Мужчина завалил возлюбленную СМС и взломал соцсети

Влюбленные люди часто совершают безумные поступки ради своих половинок. 33-летний Рауль Планкарт-Эрнандес из Калифорнии особенно в этом "преуспел". Мужчина настолько проникся недолгими отношениями с девушкой, что еще полтора года преследовал ее.

Роман Рауля и его пассии закончился еще в 2016 году. Но не для пылко влюбленного мужчины. Видимо, надеясь на продолжение романтической истории, он решил атаковать половинку нескончаемыми ночными звонками и СМС-сообщениями. Всего набралось 300 пропущенных и 4 тысячи посланий. Девушка заблокировала номер.

Кавалер решил, что дама сердца таким образом хочет сильнее его распалить. Поэтому, чтобы окончательно "покорить" ее сердце, он взломал аккаунты в соцсетях, PayPal и iCloud. Пострадавшая сменила все, что можно было. Но Рауля было уже не остановить.

В отчаянии девушка даже переехала в другой город. Однако и это не спасло ее от "ухаживаний" бывшего. В итоге он начал угрожать возлюбленной. Полиция задержала Рауля в новом доме женщины. Его обвинили в преследовании в Верховном суде округа Вентура и назначили залог 100 тыс. долларов.