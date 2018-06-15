Союз пивоваров не поверил оценке напитка экспертом-курильщиком

Роскачество провело проверку пивной продукции на российском рынке и вынесло вердикт, что все напитки соответствуют установленным требованиям, но в некоторых солод может быть разбавлен другими допустимыми продуктами. Однако, оценивая напиток на вкус, высший балл (5,5) ни одной марке поставить не смогло.

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Пивовары решение комиссии не приняли, аргументируя это тем, что один из дегустаторов был курящим. Также они считают, что сотрудники Роскачества не разбираются в пивоварении настолько, чтобы оценивать продукт.

Особенно представителей Союза российских пивоваров обидело наличие критерия для оценки: "вкусно"/ "не вкусно". Они считают, что оценивать пиво на вкус могут только потребители, голосующие рублем.

В Роскачестве претензии пивоваров именуют "бредом", констатируя, что проверки проходили с участием лучших экспертов и в соответствии с международными стандартами, а данные о нарушениях действительности не соответствуют.

Между тем Союз российских пивоваров считает, что в России производят пиво высокого качества, и на проходящем сейчас чемпионате мира по футболу им не будет стыдно перед иностранными гостями за качество напитка, который, как они надеются, придется всем по вкусу.

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