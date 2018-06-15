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Источник Правда.Ру

На Украине неизвестный устроил стриптиз для Тимошенко

Общество

Во время выступления Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" неизвестный мужчина поднялся на сцену. Он подошел к лидеру партии "Батькивщина" с букетом и намерением осуществить довольно странную акцию.

На Украине неизвестный устроил стриптиз для Тимошенко. 388173.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Расчувствовавшийся молодой человек подарил Тимошенко цветы, за что она его обняла. Поклонник также выразил слова благодарности и попросил дальше продолжать европейский курс Украины.

"Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу", - сказал он.

Юлия Тимошенко утвердительно ответила на фразу неизвестного "только так". Было заметно, что политик сильно смутилась. Но это было только начало. Участник форума решил показать свой торс. Однако не ради того, чтобы просто оголиться. На его теле были нанесены какие-то надписи, которые различить, к сожалению, не удалось.

Мужчина выразил надежду, что Тимошенко исполнит свои обещания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Украине пользователи соцсетей вовсю обсуждали новый "омолодившийся" вид лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Ее называли жертвой пластического хирурга и силиконовой моделью. Предметом обсуждения стали фото с поездки Тимошенко в США, где она провела ряд встреч с влиятельными должностными лицами.

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Стриптиз для Тимошенко
Темы форум Украина политика Юлия Тимошенко стриптиз для Тимошенко
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