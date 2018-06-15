Смешно и грустно: Шнур приговорил россиян в стихах

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуронаписал стихи, посвященные вопросу повышения пенсионного возраста.

Недавно Шнур поделился в своем Инстаграме стихотворением о недостижимости пенсионного возраста. 15 июня стихи были выложены на суд поклонников. Сергей Шнур сравнил пенсионный возраст с морковкой "перед осликом, что кружит у колодца". Поэт отметил, что "...не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе".

Также Шнуров посетовал на то, что: "Может есть, но я давно не видел. Не во сне, а наяву пенсионера». Несмотря на эфемерность выхода на пенсию, музыкант считает, что «жизнь прекрасна, хоть не умирай!".

Напомним, Дмитрий Медведев в ходе заседания кабмина объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. По словам премьера, власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно.

Российский политик Владимир Жириновский считает, что тенденция по увеличению пенсионного возраста сохранится, и в будущем люди будут получать пособия только с 80 лет. Жириновский также подчеркнул, что ЛДПР не поддержит пенсионную реформу, потому что ее проведением не довольна большая часть жителей. Хотя принять изменения все равно придется.

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