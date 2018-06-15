В Госдуме предложили штрафовать "гаденышей" за оскорбление сборной РФ

Штрафовать за оскорбление российской сборной по футболу. Такой законопроект подготовил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он рассказал об инициативе СМИ.

Фото: ru.fifa.com

По мнению инициатора проекта, необходимо различать такие явление как издевательство и критика. И решаясь обрушиться на сборную с первым, человек должен вспомнить: сборная представляет всю страну. Таких людей Милонов назвал "гаденышами", а их действия сравнил с выливанием помоев на все государство.

Предполагается, что штраф составит десять тысяч рублей. Милонов считает, что после выплаты такой суммы у человека не останется средств на покупку чипсов и пива. Заверил словесный пассаж депутат фразой о том, что какими бы ни были наши спортсмены, "они свои".

Напомним, что незадолго до начала соревнований комедиант Семен Слепаков выложил в YouTube песню-шутку. По сюжету текста должность главного тренера отечественной сборной досталась главе Чечни Рамзану Кадырову, но и это не спасло ситуацию. Глава республики ответил на песню стихами, заверив, что всегда поддержит родину. Отозвался на ситуацию и коллега Слепакова Евгений Петросян. Он раскритиковал соратника, отметив недопустимость такого рода комического в адрес сборной.

Отметим, что вчера команда достойно выступила против сборной Саудовской Аравии, забив пять голов и не дав противнику подобраться к своим.

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