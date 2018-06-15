В Госдуме предложили штрафовать "гаденышей" за оскорбление сборной РФ

Штрафовать за оскорбление российской сборной по футболу. Такой законопроект подготовил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он рассказал об инициативе СМИ.
По мнению инициатора проекта, необходимо различать такие явление как издевательство и критика. И решаясь обрушиться на сборную с первым, человек должен вспомнить: сборная представляет всю страну. Таких людей Милонов назвал "гаденышами", а их действия сравнил с выливанием помоев на все государство.
Предполагается, что штраф составит десять тысяч рублей. Милонов считает, что после выплаты такой суммы у человека не останется средств на покупку чипсов и пива. Заверил словесный пассаж депутат фразой о том, что какими бы ни были наши спортсмены, "они свои".
Напомним, что незадолго до начала соревнований комедиант Семен Слепаков выложил в YouTube песню-шутку. По сюжету текста должность главного тренера отечественной сборной досталась главе Чечни Рамзану Кадырову, но и это не спасло ситуацию. Глава республики ответил на песню стихами, заверив, что всегда поддержит родину. Отозвался на ситуацию и коллега Слепакова Евгений Петросян. Он раскритиковал соратника, отметив недопустимость такого рода комического в адрес сборной.
Отметим, что вчера команда достойно выступила против сборной Саудовской Аравии, забив пять голов и не дав противнику подобраться к своим.
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