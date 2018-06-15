"Сразу находят деньги": каждого второго должника сделали невыездным

Запрет выезжать из страны — самый действенный способ заставить нерадивого родителя заплатить алименты. Так считают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. За первых четыре месяца им удалось взыскать почти два миллиарда рублей благодаря этой мере.
Статистика показывает, что более 80% должников — отцы, матерей, отказывающихся добровольно платить, в 5 раз меньше. Возраст "прижимистых граждан" колеблется меж 30-42 годами.
По мнению партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павла Герасимова, граждане в принципе плохо отдают долги, особенно небольшие. Ограничение не могло не сработать, ведь человек скорее отдаст долг, чем откажется от вояжа в иностранные земли.
Кроме того, эта мера эффективна, так как многие граждане получают зарплату "в конвертах". Особо прижимистые даже увольняются с работы, встают на биржу труда, свидетельствуя перед государством о невозможности платить за содержание ребенка, рассказала московский адвокат Любовь Киселева. В этой ситуации власть обязана пробовать иные методы воздействия на нерадивых родителей.
Другой эффективной мерой приставы назвали ограничение в управлении транспортным средством. Этого права лишился каждый 5 должник, что позволило взыскать более 300 миллионов рублей.
Зачастую граждане пытаются обойти эту меру, перерегистрируя транспорт на близких, в таком случае ничего сделать нельзя. Все же эта мера заставляет должников расставить приоритеты, так как человек, пересевший на машину, редко когда согласится вернуться к общественному транспорту.
Применяются и иные меры воздействия: принудительные работы, признание родителя безвестно отсутствующими (ребенку начисляется пенсия).
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