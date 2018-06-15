"Сразу находят деньги": каждого второго должника сделали невыездным

Запрет выезжать из страны — самый действенный способ заставить нерадивого родителя заплатить алименты. Так считают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. За первых четыре месяца им удалось взыскать почти два миллиарда рублей благодаря этой мере.



Алименты: как заставить заплатить?

Статистика показывает, что более 80% должников — отцы, матерей, отказывающихся добровольно платить, в 5 раз меньше. Возраст "прижимистых граждан" колеблется меж 30-42 годами.

По мнению партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павла Герасимова, граждане в принципе плохо отдают долги, особенно небольшие. Ограничение не могло не сработать, ведь человек скорее отдаст долг, чем откажется от вояжа в иностранные земли.

Кроме того, эта мера эффективна, так как многие граждане получают зарплату "в конвертах". Особо прижимистые даже увольняются с работы, встают на биржу труда, свидетельствуя перед государством о невозможности платить за содержание ребенка, рассказала московский адвокат Любовь Киселева. В этой ситуации власть обязана пробовать иные методы воздействия на нерадивых родителей.

Другой эффективной мерой приставы назвали ограничение в управлении транспортным средством. Этого права лишился каждый 5 должник, что позволило взыскать более 300 миллионов рублей.

Зачастую граждане пытаются обойти эту меру, перерегистрируя транспорт на близких, в таком случае ничего сделать нельзя. Все же эта мера заставляет должников расставить приоритеты, так как человек, пересевший на машину, редко когда согласится вернуться к общественному транспорту.

Применяются и иные меры воздействия: принудительные работы, признание родителя безвестно отсутствующими (ребенку начисляется пенсия).

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