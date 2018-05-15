42-летний мужчина избил 75-летнюю мать саблей из "Звездных войн"

42-летний мужчина из Пенсильвании обвиняется в нападении на 75-летнюю мать. Последняя сообщила властям, что сын избил ее световым мечом из своей обширной коллекции предметов, связанных с научной фантастикой. По ее словам, на такой поступок его сподвигло чрезмерное увлечение культовой фантастической эпопеей "Звездные войны".

Эндрю Варгас, проживавший в одном доме со своей матерью Джоан, нанес ей раны в области головы и запястий. Истекающая кровью женщина успела позвонить в полицию и попросить о помощи, а позже была доставлена в больницу, где ей оказали неотложную помощь. Джоан рассказала сотрудникам полиции, что Эндрю несколько раз ударил ее предметом, который он называет "световым мечом", по-видимому, в этом момент он чувствовал себя одним из героев фильма — единственная разница была в том, что перед ним были не Дарт Вейдер или Император Палпатин, а пожилая мать.

Джоан также отметила, что ее великовозрастный сын имеет в коллекции немало световых мечей и прочих атрибутов из нашумевшей эпопеи.

Свою вину Эндрю не признал, его версия состоит в том, что пожилая леди ударила себя сама и вообще является дамой с множеством проблема.

Эндрю был арестован за разбойное нападение и оскорбления и помещен в тюрьму. В его биографии это не первое преступление. Он был осужден за кражу, вождение в нетрезвом виде и иные правонарушения. В полицейском отчете говорится, что в настоящее время он проходит лечение по поводу своего "медицинского состояния", которое, по-видимому, относится к разряду психических нарушений.

Читайте также:

«Звездные войны»: Ну что, джедаи, вы в порядке?

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook