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Источник Правда.Ру

"Жить до 130 лет в теле 22-летних" - идея нового стартапа

Общество

Гарвардский стартап начал эксперименты на гончих собаках. Ученые утверждают, что могут сделать животных "моложе", добавив новые структуры в их ДНК. Основатель стартапа рассказал, что они экспериментировали на мышах и надеются применить новые знания и для омоложения человеческого организма.

Фото: кадр из видео

Лаборатория Rejuvenate Bio тестирует более 60 различных методов генной терапии, останавливающих старение.

Хотя старую собаку не обучишь новым трюкам, вы можете сделать ее вновь молодой. Лаборатория, одним из создателей которой является Джордж Черч, строит свои изыскания на предыдущем исследовании, которое показало, как подстройка генов простейших организмов, в частности, мух или глистов, может удвоить продолжительность их жизни.

Предыдущие исследования также показали, что при переливании пожилым мышам крови молодых грызунов некоторые показатели функционирования их организмов (биомаркеры) восстановились до юношеских."Мы уже сделали множество испытаний на мышах, делаем некоторые на собаках, а затем перейдем к людям", — рассказал Черч.

Ранее он говорил, что если безопасность этого метода для человека будет доказана, он зарегистрирует свои разработки для применения их в отношении людей.

Как передает dailymail. co.uk, конечную цель своей работы Черч видит следующим образом: " иметь тело и ум 22-летнего, но опыт 130-летнего".

На данный момент известно, что компания Rejuvenate протестировала свои генные разработки на четырех биглях из ветеринарной школы Тафтса в Бостоне.

Черч уверен, что даже если эксперименты, связанные с генной терапией, не сработают для людей, имеет смысл продолжать их во имя использования разработок на собаках, ведь это может быть выгодно Командованию специальных операций США для использования этих животных в военных операциях.

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