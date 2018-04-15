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Источник Правда.Ру

Хочу миллион евро: в Германии продают брежневский лимузин

Общество

На аукционе в Германии выставлен на продажу раритетный "брежневский" ЗИЛ-114. За него назначена цена в 999 999 евро, что эквивалентно более 76 млн рублей.

Хочу миллион евро: в Германии продают брежневский лимузин. Хочу миллион евро: в Германии продают брежневский лимузин

ЗИЛ-114 примечателен тем, что в период с 1967 года по 1978-й на нем ездили руководители Советского Союза. В мире осталось всего несколько экземпляров из 133 выпущенных с конвейера машин.

Известно, что Леонид Брежнев курировал конструирование этого ЗИЛа. Так, по его просьбе квадратные фары были заменены на круглые, а также была убрана виниловая крыша.

ЗИЛ-114 уничтожали на заводе под прессом, как только проходило 10 лет с момента его выпуска. Это была необходимая мера, потому что конструкция лимузина была засекречена и не предназначалась для дальнейшего использования частными лицами.

Из объявления известно, что автомобиль сошел с конвейера в 1970 году, его пробег составляет всего 46 150 километров. Машине перебрали и отрегулировали карбюратор, заменили все рабочие жидкости, поршни и тормозную систему. Все хромированные детали машины по-прежнему блестят.

По заверению продавца, автомобиль в отличном состоянии, только от возраста пострадали деревянные детали внутренней отделки — на них появились небольшие пятна. Также испытанию временем подверглась и оригинальная краска — она хоть и сохранилась, но приобрела пористую структуру.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что в США в одном из подземных гаражей Манхеттена обнаружены раритетные уникальные автомобили, простоявшие так 40 лет. Нашли машины владельцы компании, которые занимаются продажей подержанных авто.

Бывший владелец раритетов надеялся, что когда-нибудь займется их восстановлением, но так и не сделал этого. Одним из авто стал Packard образца 1937 года в кузове производства Silver-Knightstown Body Company. Предположительно, раньше автомобиль использовался в качестве катафалка или машины скорой помощи.


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Темы аукцион продажа автомобили
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