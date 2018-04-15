Рыбак вспорол живот акулы и выпустил на волю 98 акулят

В Австралии неравнодушный рыбак разрезал шевелившийся живот мертвой акулы и спас 98 акулят, сообщает Daily Mail.
У побережье штата Виктория акула попалась на наживку. Пока рыбак тащил улов, ее успела загрызть другая акула. Мужчина поднял рыбу на лодку и заметил движение в брюшной области.
56-летний Мэтью Орлов вскрыл тушку плоскоголовой семижаберной акулы. Достал 98 акулят и выпустил их в воду.
"Я люблю и ценю океан, а акулы — важная его часть", — отметил он.
Дома мужчина сварил акулу и съел ее вместе с семьей.
Ранее "Правда.Ру" сообщила, что жители филиппинской деревни нашли на берегу Восточного Негроса пелагическую большеротую акулу. Люди хотели помочь акуле вернуться в море, но рыба была уже мертва.
Считается, что глубоководные существа очень чувствительны к любым движениям в морском грунте. Поэтому их появление на мелководье указывает на то, что что-то происходит на глубине. Так, в 2011 году перед землетрясениями и цунами в Японии на берег выбросилось 20 ремень-рыб.
Жители филиппинской деревни считают, что ничего хорошего редкая находка не принесет.
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