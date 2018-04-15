Боярышник – наше всё: депутат ГД рассказал, чем заменить лекарства

Боярышник или кору дуба можно будет употреблять от гипертонии вместо американских лекарств, если будут приняты ответные меры на антироссийские санкции. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Когда во время эфира зашел разговор о том, что вероятный ответ на санкции в адрес России может создать проблемы не только для американского бизнеса, но и для российских граждан, депутат предложил не заморачиваться.

Политик Надеждин рассказал, что сейчас принимает лекарства, произведенные в стране "возможного противника".

"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — порекомендовал ему Петр Толстой.

Позже Надеждин рассказал, что в советские времена врачи, когда у него обнаружили гипертонию, прописали боярышник.

"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы.

Позже Толстой назвал свои высказывания о боярышнике шуткой.

"Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — посетовал депутат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роспотребнадзор не стал продлевать закончившийся срок действия запрета на розничную торговлю "спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" крепостью выше 28 градусов.

Таким образом, с 9 октября 2017 года снова становится законной продажи подобных жидкостей, среди которых — и печально известный "Боярышник".

Судя по всему, меры, призванные навести порядок в сфере оборота спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения, были признаны эффективными.