В России летом могут появиться паспорта нового образца

Уже этим летом в России могут появиться новые паспорта, предназначенные для отдельных групп населения. Об этом сообщают СМИ.

В Министерстве Внутренних Дел уже разрабатывают новый документ, который станет временной заменой паспорта РФ. Данный документ смогут оформить лица без гражданства.

По мнению экспертов, данная мера просто необходима, так как на территории Российской Федерации проживают несколько десятков тысяч человек без паспорта какой-либо страны. В первую очередь речь идет о бывших странах СССР, которые не оформили документы вовремя, так и оставшись без гражданства. К группе населения, разрешенной получить паспорт относятся и те, кто недавно освободился из тюрьмы и не имеют определенного места жительства.

Временный паспорт позволяет чувствовать себя гражданином России и иметь доступ к работе и жилью. Однако он лишь временная замена, которая не предполагает долгосрочное использование документа в качестве основного. Предположительно законопроект могут принять уже в середине лета 2019 года.

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