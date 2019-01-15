Египетский университет передумал отчислять студентку за объятия с женихом

Недавно в Египте произошел инцидент, в центре которого оказалась молодая пара. Студент Университета Мансуры решил сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца. Он подарил девушке цветы, стал на одно колено и предложил ей стать его женой. После этого, девушка обняла парня. Все это попало на видео, и руководство Университета "Аль-Азхара" назвало поведение девушки недопустимым.

Изначально студентку хотели отчислить за то, что она не соблюдает народные традиции. Однако за девушку вступился ректор университета и призвал быть к ней более снисходительным. Совет университета пересмотрел свое решение и отстранил студентку от сдачи сессии.

Примечательно то, что парня, который сделал предложение, также исключили на два года из Университета Мансуры. Сейчас у него еще есть возможность обжаловать решение. В интервью местному телеканалу он рассказал, что родители девушки запретили им видеться, но он не покидает надежд на то, что они будут вместе.

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