Дмитрий Песков: соцсети могут заблокировать из-за выборов в США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что проведение большей части времени в социальных сетях стало рискованным для российских пользователей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В своем интервью СМИ Дмитрий Песков поделился мнением о том, что социальные сети и активные действия в них граждан России могут навредить им же. Свою точку зрения Песков объяснил выборами в США, из-за которых в прошлый раз пострадало много аккаунтов российских пользователей. Их заблокировали из-за предположения американских властей, что создатели аккаунтов могут каким-то образом повлиять на ход выборов нового президента Соединенных Штатов Америки.
Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что большая часть людей в то время не знало о выборах в Америке и не имела к ним никакого интереса. Также Песков напомнил, что в Instagram тогда заблокировали главу Чечни Рамзана Кадырова, имеющего внушительное количество подписчиков.
Дмитрий Песков подчеркнул, что перед Россией встает важный вопрос, жить под диктовку или быть заблокированными. В конечном итоге, по мнению пресс-секретаря, все сводится к суверенности как личной, так и государственной.
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