Финская журналистка объяснила празднование Дня Победы в России ностальгией по СССР

Недавно в финском журнале Suomen Kuvalehti была опубликована статья Маарит Убер. Журналистка пытается ответить на вопрос, почему россияне так любят праздновать День Победы. По мнению Убер, это связано с ростом ностальгии о "великом прошлом".

"Во время торжественного парада активно используется символика Советского Союза. Естественно это напоминает людям, которые жили еще при СССР об их великом прошлом. Поэтому День Победы стал отличной возможностью окунуться в те времена и забыть про то, что происходит в современной России", - считает журналистка.

Убер руководствовалась данными социологических опросов, в которых две трети россиян жалеют о распаде Советского Союза. По словам журналистки, в большей степени это касается более зрелых и пожилых людей, хотя интерес к СССР растет и среди молодого населения.

"Те, кто родились уже после распада СССР или застали времена перестройки поддаются давлению старшего населения, и считают, что в Советском Союзе было все замечательно. В это их заставляет поверить и сложная ситуация в современном российском обществе", - отметила Маарит Убер.

Журналистку удивило то, что россияне не только закрывают глаза на "преступления Сталина", а еще и восхищаются его личностью.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение известного социолога Сергея Кара-Мурзы относительно распада Советского Союза.

Читайте также:

Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?

Леонид Брежнев: неприхотливый, компанейский и человечный

Пакт Молотова - Риббентропа - крупнейший успех советской дипломатии

Битва экономик Германии и СССР