Британские журналисты намерены снять документальную ленту про блокаду Ленинграда.
Как сообщила основатель Образовательного центра «Дом Бенуа» Кира Тайманова, в Петербург уже в этом месяце приедут участники проекта - журналисты Шарлотт Мелвилл и Джеймс Андерсон.
По ее словам, в основе сценария реальные истории выживших блокадников. Тайманова пояснила, что "знакомые из Лондона приедут в Петербург 21-31 января снимать документальный фильм про блокадный Ленинград . В фокусе будут интервью с людьми, пережившими блокаду. Очень нужно нескольких добровольцев на это время. В задачи будет входить в основном помощь в переносе и установке оборудования. Ребята готовы платить 20 фунтов в день + перекус в перерывах между съемками. А еще имена помощников будут увековечены в титрах...
P.S. Ребята также ищут петербуржцев, переживших блокаду, которые были бы готовы поучаствовать в проекте. Для фильма уже найдены герои, но желательно найти еще 2-3 человека".
Напомним, что съёмки другой иностранной картины о гибели российской подлодки "Курск" планировались еще 18 февраля 2017 года. В фильме сыграют Колин Фёрт и Маттиас Шонартс. Над сценарием работал американский сценарист Роберт Родат, известный по "Спасти рядового Райана" и "Патриоту".
"Пока на борту повреждённой лодки моряки борются за выживание, на земле их семьи отчаянно сражаются с политическими препятствиями, которые с каждым днём умаляют надежды на спасение членов команды", - цитирует Le Figaro синопсис.
Фильм вдохновлён расследованием британского репортёра Роберта Мура "Время умирать".
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