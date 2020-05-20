Онищенко не исключил проведения парада Победы 24 июня

Голосование по Конституции и парад Победы в России могут пройти в один день — 24 июня. Не исключает этого и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик Российской академии наук подчеркнул, что нужно выполнить всего одно условие.

"Если все мы будем соблюдать те необременительные нормы для профилактики, то можно будет провести и проведем. А если мы будем просто разговаривать на эту тему и ничего не делать, то и 24 декабря не проведем. Поэтому давайте так: парад нужно проводить, голосование по Конституции — тоже. Поэтому наша с вами задача — прекратить передачу. А как прекратить передачу инфекции, мы все знаем, но не выполняем. Можно и нужно сделать, самое главное. И сделаем", — заключил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно перестать надеяться, что эпидемия сама исчезнет. Нужно поставить перед собой четкую задачу и выполнить ее. Потому что кроме парада и голосования по Конституции есть много других важных моментов — восстановление экономики, возобновление нормального учебного процесса в сентябре.