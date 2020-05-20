Книга "Сказки горного Черноморья" поступила в онлайн-продажу

Сборник "Сказки горного Черноморья" поступил в онлайн-продажу. Необычную книгу выпустил сочинский курорт "Роза Хутор" совместно с Издательским Домом Мещерякова. Сборник был создан в рамках Программы устойчивого развития, принятой курортом в 2018 году, важным пунктом которой является сохранение исторического и культурного наследия региона Кавказского Причерноморья.

"Сказки горного Черноморья" — совершенно уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи. Впервые в одном издании собраны:

абазинские,

абхазские,

адыгские,

армянские,

греческие,

грузинские,

казацкие,

русские,

украинские,

черкесские

и эстонские сказки.

В них отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа. Сказки в книге подобраны по алфавиту, а не по национальному принципу. Все народы мирно живут рядом, но при этом не теряют своей особости. Важным компонентом которой и является как раз народное творчество. Сказки по сути это предания, которые формировались веками поэтому важно сохранить их для будущих поколений. "Роза Хутор" — курорт семейный, здесь очень многое делается для детей, поэтому книга сказок адресована в первую очередь его маленьким гостям.

Работа над изданием заняла несколько месяцев. Оригинальные иллюстрации к сказкам созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным. Автором-составителем является известный редактор Ольга Ярикова. Рассказывая о своей работе над книгой, она отмечает, что нужно было "перелопатить сборники, вышедшие еще в советское время, — тогда государственная национальная политика предполагала максимальное сохранение культуры всех народов, населявших нашу страну, и сборники сказок были частью этой политики".

"Ярких и интересных волшебных сказок у всех достаточно, есть из чего выбирать. Но случается, что сюжеты у разных народов похожи, а еще существуют похожие персонажи, особенно отрицательные, поэтому хотелось не повторяться. А еще хотелось, чтобы сказки не были чрезмерно жестокими и страшными (такое ведь бывает), чтобы главным в них были настоящие герои и победительное добро. Это увлекательная работа: окунуться в волшебные миры в поисках героев, которых полюбит современный человек, отобрать те сказки, содержание которых перекликается с нынешней жизнью. В наши дни люди все так же страдают от бездетности, одиночества и сиротства, от предательства близких; они пытаются добиться родительской любви и признания, вопреки их воле выбирают свой жизненный путь. Сказки — это как прививка добра: почерпнутый из них урок может пригодиться в жизни, но не застрахует от напастей. Главное — помнить, что навстречу судьбе лучше идти твердой поступью, а еще лучше — лететь стрелой на верном скакуне", — говорит Ольга Ярикова.

В ноябре прошлого года курорт "Роза Хутор", передал в дар библиотекам Сочи 200 книг "Сказки горного Черноморья".

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