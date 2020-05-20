Голикова рассказала, где хорошо налажено дистанционное обучение

В Москве, Подмосковье, Калининграде, Калужской области, Якутии и Татарстане идет самый организованный процесс дистанционного образования. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в России дистанционная работа со школьниками продолжается в более чем 50 тысячах образовательных организаций.

Когда будет завершен учебный процесс, решают главы субъектов.

"В настоящее время во всех субъектах такие решения приняты, из почти 40,5 тысяч школ около 10 тысяч завершили учебный год по 1-4 классам, более 5 тысяч для 5-8 классов, самое позднее завершение в 1-8 классах запланировали на 30 мая Владимирская и Амурская области, республика Якутия и Забайкальский край", — пояснила Голикова, выступая в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что учебный год завершили школьники Москвы. На летние каникулы ребята ушли с 15 мая. С 21 марта они были на дистанционном обучение. Годовые оценки им выставили на основе текущей успеваемости. В последние дни мая обучение продолжают только выпускники, которые готовятся к сдаче ЕГЭ для поступления в вуз.